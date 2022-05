Benfica desmente Jorge Jesus: "Em nenhum momento..."

Benfica emite comunicado

O Benfica reagiu esta sexta-feira, através de um comunicado, às recentes declarações de Jorge Jesus no Brasil e nas quais o treinador aborda a saída do clube lisboeta.

Recorde-se que numa entrevista à SportTV, do Brasil, Jorge Jesus revela os pormenores da saída do Benfica. "Sou eu que peço para sair. Depois do jogo no Dragão houve um jogador, o Pizzi, que fez alguns comentários, os meus adjuntos contaram-me e eu juntei todo que se estava a passar. Todas estas questões, o presidente, os adeptos a assobiarem quando ganhávamos, Flamengo, mais esse episódio... Disse 'chega, vou-me embora'.", referiu.

Em comunicado, o Benfica desmente que tivesse sido o treinador a pedir para sair. "[...] em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair".

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do Clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada.

Mais se enfatiza, de novo, que as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica, ficando igualmente acordado que a contratação de Jorge Jesus por parte de um novo clube implicaria a cessação de todas as obrigações contratuais que ligam as partes até ao final da atual época desportiva."