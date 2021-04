Benfica reage ao valor das comissões: "Fazemos contas e não pagámos tanto como os rivais"

O Benfica gastou 20,3 milhões de euros entre 1 de abril de 2020 e 31 de março deste ano, o valor mais alto entre os clubes profissionais em Portugal

O Benfica gastou 20,3 milhões de euros em comissões entre 1 de abril de 2020 e 31 de março deste ano, o valor mais alto entre os clubes profissionais em Portugal, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O valor está bem acima do campeão nacional FC Porto, que gastou 15,4 milhões com intermediários em transferências e atos contratuais, enquanto o Braga fecha o pódio com 9,9 milhões. Os minhotos estão acima do líder do campeonato, o Sporting, que desembolsou 8,5 milhões, e foram o único dos principais clubes a gastar mais do que no período homólogo anterior.

Todos os outros decresceram, com as águias a serem os que efetivaram a maior redução, de 34,2 milhões para 20,3 milhões. Os dragões baixaram de 23,7 milhões para 15,4 milhões, e os leões passaram de 15,9 milhões para 8,5 milhões.

Perante estes números, Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, veio pedir que a análise seja feita tendo em conta um pormenor: o volume de negócios. Certo é que o Benfica, em dois anos, ultrapassou os 50 milhões de euros pagos em comissões pagas em transferências. "Qualquer notícia que tenha um registo normal tem uma projeção mediática anormal, noutro clube, às vezes outros contextos menos normais, não têm qualquer tipo de projeção. Estamos habituados a isso", começou por referir o dirigente.

"O Benfica rege-se por normas de conduta e ética e dentro do que é o enquadramento legal do funcionamento e trabalho dos empresários e agentes. O agenciamento é algo natural na indústria do futenol. E é preciso contextualizar, o volume de negócios do Benfica foi incomparavelmente superior ao dos rivais, é por isso natural que gere mais comissões", acrescentou

Fernando Tavares, na BTV, fez ainda uma comparação com os números de FC Porto e Sporting: "Entre compras e a venda do Rúben Dias, estamos a falar de um volume de negócios na ordem dos 165 milhões de euros, que gera mais comissões em termos absolutos do que é gerado por outros clubes. Quando fazemos contas em termos relativos não pagamos assim tantas comissões como os rivais. Não vou comentar negócios feitos por outros clubes, o que podemos garantir aos benfiquistas e adeptos é que nos regemos dentro de um quadro de normalidade, de rigor financeiro e o pagamento das comissões é absolutamente justificado face ao volume de negócios que o Benfica tem, quer na compra quer na venda".