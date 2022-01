Benfica reage à revelação do contrato de Francisco Vera que envolve Rui Costa

Entre os documentos mostrados, e depois apagados na referida conta, estão alegados endossos feitos do ex-clube do atleta, o Rúbio Ñú

Uma conta de Twitter voltou esta quarta-feira a tornar público o contrato de Francisco Vera, jogador paraguaio que passou no Benfica B em 2015/16, um documento já antes exibido pelo "Football Leaks" e onde se vê o pagamento de 2,8 milhões de euros pelo atleta em cinco tranches.

Entre os documentos mostrados, e depois apagados na referida conta, não sem antes a CMTV os exibir, estão alegados endossos feitos do ex-clube do atleta, o Rúbio Ñú à empresa MasterInternational FZC, supostamente ligada ao empresário Bruno Macedo, arguido como Luís Filipe Vieira no processo Cartão Vermelho. Esses papéis têm as assinaturas dos então administradores da SAD encarnada Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira.

A SAD do Benfica reagiu pouco depois, defendendo que esta transferência "seguiu os trâmites normais de uma SAD" com as letras bancárias a serem "assinadas por dois administradores" e o pagamento feito a ser "exclusivamente ao clube paraguaio de onde o jogador era oriundo". Sobre o dinheiro em causa, o Benfica acrescenta desconhecimento pelo "seu futuro paradeiro" e lembra que "nem a SAD nem os seus atuais dirigentes são arguidos no processo Cartão Vermelho". Eis a reação completa:



Comunicado



"1- O Sport Lisboa e Benfica esclarece, sobre a informação propalada pela CMTV esta noite, que a transferência do jogador Francisco Vera seguiu os trâmites normais de uma SAD, com o contrato de transferência e pagamento das respetivas Letras bancárias assinadas por dois administradores da SAD.

2- O pagamento da transferência deste jogador, através de garantias via a emissão de uma Letra bancária, foi feita exclusivamente ao clube paraguaio, de onde o jogador era oriundo.

3- O destino subsequente dessa garantia bancária apenas pode ser explicado pelo clube que a recebeu, sendo os atuais responsáveis do Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente o seu Presidente Rui Costa, alheios a essa decisão e desconhecendo o seu futuro paradeiro.

4- O Sport Lisboa e Benfica jamais recusou explicar ou clarificar o que quer que seja, tendo sempre colaborado com as autoridades no apuramento de todas as questões que se justifiquem. E assim continuará a ser.

5- O Sport Lisboa e Benfica sublinha que nem a SAD nem os seus atuais dirigentes são arguidos no processo Cartão Vermelho."