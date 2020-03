Benfica reage à Operação Fora de Jogo e garante "total colaboração"

Depois do FC Porto, clube da Luz também emitiu comunicado.

O Benfica confirmou que a SAD encarnada e o Luís Filipe Vieira foram alvos de buscas na manhã desta quarta-feira, no âmbito da Operação Fora de Jogo.

Através de nota publicada no site oficial, as águias dão conta de "total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo".

A nota do clube da Luz surge depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da Operação Fora de Jogo.

"No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e cuja investigação está a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estão em curso 76 buscas, inclusive, domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários", refere a PGR, em comunicado.

Leia o comunicado do Benfica:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e o seu Presidente do Conselho de Administração confirmam a realização esta manhã de buscas às suas instalações, reafirmando a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo."