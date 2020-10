Benfica reage à morte de Kulkov: "Para sempre ficará na nossa memória"

Luz foi a "casa" do antigo internacional russo entre 1991 e 1994.

Depois do FC Porto, também o Benfica emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Vasily Kulkov, antigo internacional russo que morreu este sábado, aos 54 anos, vítima de doença prolongada.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do seu antigo jogador Kulkov, apresentando as mais sentidas condolências a familiares e amigos, neste momento de enorme dor por tão prematura partida deste ex-atleta aos 54 anos", pode ler-se na nota das águias, que recordam o percurso e as conquistas do ex-jogador na Luz:

"Kulkov representou o Benfica durante três épocas, de 1991 a 1994, com um contributo decisivo para a conquista do Campeonato Nacional em 1993/94 e da Taça de Portugal de 1992/93. Antigo internacional pela União Soviética e posteriormente pela Rússia, o ex-médio participou em 77 jogos com o Manto Sagrado e marcou 11 golos, dois dos quais na mítica noite de 15 de março de 1994, em Leverkusen, onde o Benfica empatou 4-4 e passou às meias-finais da Taça das Taças. Para sempre ficará na nossa memória. Que descanse em paz", acrescenta o Benfica.

Também João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, expressou pesar pelo falecimento de Kulkov: "Triste notícia esta manhã. Vasiliy Kulkov foi campeão com o manto sagrado e brilhou nas noites gloriosas de Londres e Leverkusen. Perdurará na memória dos Benfiquistas. Paz à sua alma", pode ler-se no Twitter.

Em Portugal, Kulkov também atuou pelo FC Porto e pelo Alverca.