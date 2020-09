Benfica reage à eliminação: do "infeliz percalço" à "construção de uma grande equipa"

Clube reagiu de forma oficial no boletim informativo "News Benfica".

O Benfica reagiu esta quarta-feira, através do boletim "News Benfica", à eliminação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do PAOK, com quem perdeu na Grécia por 2-1.

"Já se conhecia o risco de uma eliminatória disputada num jogo apenas. Cada partida tem a sua própria dinâmica e incidências, nem sempre os favoritos conseguem demonstrar, em campo, a sua superioridade face ao adversário. E mesmo quando o conseguem, por vezes a bola teima em não entrar", começa por assinalar o clube da Luz, vincando a qualidade demonstrada no relvado:

"Temos um plantel forte, recheado de talento, liderado por uma equipa técnica com muitas e sólidas provas dadas e os reforços que jogaram demonstraram a sua inequívoca qualidade. A nossa equipa, pelo que fez ao longo dos noventa minutos, demonstrou que encarou o jogo com a seriedade que lhe era exigida e mereceu, indiscutivelmente, um melhor resultado, nomeadamente na primeira parte, em que foi claramente superior, mas a falta de eficácia penalizou-a severamente", acrescenta o Benfica, que aponta à "construção de uma grande equipa".

"Há muito para conquistar ainda este ano e é nos momentos difíceis que mais deveremos apoiar a nossa equipa. Estamos ainda no início da época e no princípio da construção de uma grande equipa. Juntos estaremos sempre mais próximos dos triunfos que todos desejamos e para os quais tanto se tem trabalhado. Estamos convictos e esperançados de que, no futuro, encararemos este revés como um infeliz percalço no caminho vitorioso da nossa equipa. Acreditamos muito no seu valor", rematam as águias na respetiva newsletter.