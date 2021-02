Benfica reage à derrota no dérbi: "Só uma postura lutadora é aceitável"

Águias perderam frente ao rival Sporting e estão a nove pontos da liderança da I Liga.

O Benfica reagiu esta terça-feira à derrota sofrida em Alvalade por 1-0, no dérbi com o Sporting, que deixou a equipa encarnada a nove pontos de distância do líder Sporting ao cabo de 16 encontros disputados na I Liga.

Através do boletim "News Benfica", o clube da Luz vinca que é necessária uma reação dos comandados de Jorge Jesus e refere que "só uma postura lutadora é aceitável".

"Nenhum benfiquista esperaria que, neste momento, fosse esta a nossa situação na Liga NOS, obviamente aquém das expectativas. Estamos a nove pontos da liderança, uma distância pontual, à 16.ª jornada, inesperada e frustrante, mas também desafiante. Perante este contexto, num clube como o Benfica, em que predominam exemplos, ao longo da sua história, de resiliência e inconformismo, só uma postura lutadora é aceitável. Há muito por disputar, há ainda muito por tentar ganhar", assinala o Benfica, que aponta para a "reconhecida qualidade do plantel" e da "competência indubitável" da equipa técnica.

"Estamos em prova na Taça de Portugal e na Liga Europa e, no campeonato nacional, temos de tudo fazer para que possamos aproveitar as oportunidades que venham a surgir. Faltam 18 jornadas, as condições de trabalho proporcionadas à equipa são insuperáveis, o plantel tem reconhecida qualidade e a equipa técnica é experiente e indubitavelmente competente", acrescenta o Benfica, que ressalva a "crueldade dos números" no duelo com o Sporting:

"A crueldade dos números, em particular dos resultados, é por demais conhecida no futebol. Ontem assistimos a uma partida em que as equipas se anularam mutuamente e, como bem explanou João de Deus, o golo do Sporting surgiu numa altura 'em que já não esperávamos perder, nem o nosso adversário ganhar'. A posse de bola foi repartida, os remates à baliza apenas dois para cada lado e o golo sportinguista, já no tempo adicional da segunda parte, definiu um vencedor então inesperado. Foi injusto face ao que se passou em campo, o empate espelharia melhor um jogo que se caracterizou, sobretudo, por ter sido dividido", remata o clube da Luz, que volta a entrar em campo na sexta-feira, frente ao V. Guimarães, no Estádio da Luz.