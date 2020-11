Benfica-Rangers: a análise individual às escolhas de Jorge Jesus

Benfica um a um >> O Benfica empatou com o Rangers (3-3), em encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, em que igualou nos descontos, depois de ter jogado mais de 70 minutos com menos um jogador.

Vlachodimos 5

Pareceu mal batido no 1-2, vendo a bola entrar junto ao poste mais próximo. Compensou com um par de saídas seguras.



Diogo Gonçalves 3

Noite de desastre, desde o autogolo, passando pelo facilitismo no lance do 1-2 e numa série de outros lances onde foi ineficaz. Perdido em campo e nunca encontrado pela equipa.



Otamendi 3

A sua expulsão condicionou a equipa e, com ela, deu uma machadada fatal naquilo que até estava a ser uma exibição promissora do Benfica.