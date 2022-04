Benfica quer "VAR auditado externamente" e "transcrição pública dos áudios"

Na News Benfica de hoje, o emblema encarnado critica a arbitragem do jogo diante do Famalicão, assinalando que há "muito a melhorar", especialmente "no que respeita ao recurso à videoarbitragem". Por isso, pede que se encare a próxima época "nova época com dois pressupostos fundamentais".

O Benfica tece críticas à arbitragem do jogo com o Famalicão, que terminou empatado sem golos, no sábado. Os encarnados dizem que "a arbitragem portuguesa, nomeadamente no que respeita ao recurso à videoarbitragem, tem muito a melhorar" e é tempo de uma reflexão profunda sobre o VAR".

"A News Benfica de hoje é dedicada ao jogo com o Famalicão, no qual, mais uma vez, ficou evidente que a arbitragem portuguesa, nomeadamente no que respeita ao recurso à videoarbitragem, tem muito a melhorar. (...) É tempo de uma reflexão profunda sobre o VAR, tantos têm sido os erros e as omissões em prejuízo do Benfica", afirmam as águias na newsletter deste domingo.

"A longa lista de incongruências inclui Estoril fora, Moreirense, Gil Vicente e Vizela em casa. Agora, Famalicão. Importa somar ainda o primeiro golo do FC Porto, em que há mão no decurso do lance, numa altura em que o jogo se encontrava empatado a zero e, dessa forma, com clara influência no resultado final. Importa ainda relembrar as duas expulsões perdoadas ao Sporting a semana passada. Demasiados erros e demasiados pontos em causa, com um padrão firme: prejuízo para o Benfica", acrescenta o clube da Luz.

O Benfica insiste ainda que é "imperioso que o VAR não se cristalize como mais um instrumento de subjetividade e potencial manipulação no futebol português" e é tempo "de encararmos a nova época com dois pressupostos fundamentais: um VAR auditado externamente para que não subsistam quaisquer suspeitas sobre a colocação das linhas de fora de jogo; a transcrição pública dos áudios entre árbitro e VAR, em nome da transparência, da credibilidade e coerência das decisões."