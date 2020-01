Benfica quer Trincão em 2020/21 e Salvador já apontou valor a Vieira

Extremo do Braga desperta grande interesse na Luz.

O Benfica tem em marcha a planificação para a próxima temporada e nela consta, ao que O JOGO apurou, a contratação de Trincão, extremo de 20 anos que está vinculado ao Braga.

Aliás, Luís Filipe Vieira já sinalizou o interesse no internacional sub-21 português em conversa com António Salvador, líder dos bracarenses, tendo uma das abordagens acontecido precisamente no último jogo entre as duas equipas, a 18 de dezembro, no Estádio da Luz, jogo da Taça de Portugal que as águias venceram por 2-1, mas com Trincão a realizar uma exibição muito positiva.

Depois de Rafa, por quem os encarnados pagaram 16,8 milhões de euros, pode estar em marcha mais um negócio milionário entre os dois emblemas.

Segundo apurámos, Salvador pediu a Vieira 30 milhões de euros, precisamente o valor da cláusula de rescisão de Trincão, o que coincide com as declarações de segunda-feira do líder bracarense , mas na Luz acredita-se que o valor poderá ser mais baixo, embora inclua benefícios futuros para o Braga.