Benfica quer eliminar a proibição de remunerar os dirigentes do clube

O vice-presidente dos encarnados, Jaime Antunes, confirmou, esta terça-feira, num programa na BTV, que a nova proposta para alterar os estatutos da instituição pretende que os dirigentes eleitos possam vir a ser remunerados

O Benfica pretende eliminar a "proibição estatutária" que impede os dirigentes do clube de serem remunerados. Jaime Antunes defende que essa proibição "limita a possibilidade de pessoas que se queiram candidatar a esses cargos [de vice-presidente e presidente]", sublinhando a necessidade do emblema encarnado contar com pessoas que se possam dedicar a tempo inteiro ao clube. Esta proposta só será aplicada em 2025, a partir do próximo mandato.

A Direção propõe ainda a limitação de mandatos para os presidentes dos órgãos sociais - Direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. Com um limite máximo de três mandatos por cada órgão.

Outra alteração aos estatutos proposta pela equipa de Rui Costa é a redução da idade mínima para os sócios se poderem candidatar à presidência do clube para os 35 anos de idade e 15 anos ininterruptos de sócio efetivo, em comparação com os 25 de sócio e 43 anos de idade agora em vigor.

As Casas do Benfica também devem deixar de ser associações para poderem ser consideradas empresas, "para criar um incentivo para que se possam criar atividades rentáveis, para sócios, que se queiram juntar e dinamizar as Casas do Benfica um pouco por todo o mundo", explicou Jaime Antunes.

Jaime Antunes destacou ainda a intenção de reforçar o clube na liderança do Grupo Benfica. A Direção quer estar mais envolvida nas várias empresas do clube, com a presença de mais membros nestas empresas. "O clube deve assumir-se como elemento liderante do Grupo Benfica", explicou o dirigente.

O documento, que foi aprovado por unanimidade pela Direção, vai agora estar para a avaliação dos sócios, que vão ter até ao final de outubro a oportunidade de sugerir alterações. Estas alterações aos estatutos vão depois ser votadas e avaliadas numa Assembleia Geral com data ainda por marcar.