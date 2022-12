Benfica quer aplicar "fórmula Enzo" a Schjelderup

No verão de 2020, o jovem extremo preferiu ser titular no Nordsjaelland a ingressar na academia de um grande. Agora, as águias tentam repetir com o nórdico a bem sucedida "fórmula Enzo"

O Benfica está na corrida por Andreas Schjelderup, extremo e médio ofensivo norueguês de 18 anos do Nordsjaelland, da Dinamarca, que está na agenda de muitos dos principais clubes da Europa. Como O JOGO referiu na edição de domingo, Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, está no terreno para tentar jogar na antecipação a esses colossos, repetindo a fórmula aplicada aquando da aquisição de Enzo Fernández, ao River Plate.