Benfica propõe alargamento da administração da SAD de seis para nove membros

Segundo o comunicado enviado à CMVM.

O Benfica vai propor na Assembleia Geral da SAD, que vai decorrer esta segunda-feira, o alargamento do número de elementos do conselho de administração de seis para nove, segundo comunicado enviado pelo clube ao supervisor do mercado.

"O acionista Sport Lisboa e Benfica fez chegar hoje ao conhecimento do presidente da mesa da assembleia geral uma revisão da proposta oportunamente apresentada relativa à composição do conselho de administração para o quadriénio de 2021/2025, propondo que o conselho de administração passe a ser composto por nove membros", lê-se no documento que está disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, além do presidente Rui Costa, que vai ser o representante das águias na SAD, e dos vogais Domingos Soares de Oliveira, Luís Silva Mendes, Manuel Henriques de Brito, Maria Gabriela Pestana e Maria do Rosário Pinto Correia, passam a constar também os nomes de Maria Rita Sampaio Nunes, Lourenço Pereira Coelho e Rui Vieira do Passo.

A AG extraordinária da Benfica SAD, dedicada à recomposição dos cargos sociais, vai decorrer por videoconferência, a partir das 19:00, face ao agravamento da pandemia de covid-19.