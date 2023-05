Benfica procura um feito que tem sido raro: ganhar aos dois rivais fora de portas

Benfica venceu no Dragão na primeira volta do campeonato

Após vencer o FC Porto no Dragão, Schmidt tenta vencer o leão em Alvalade. Só sete no clube o fizeram

Vencer o dérbi com o Sporting terá significado de festa para o Benfica. Isto porque valerá a conquista do campeonato, grande objetivo das águias para 2022/23. Para isso, Roger Schmidt, que abriu a época de clássicos com um triunfo por 1-0 sobre o FC Porto, no Estádio do Dragão, precisa de fazer algo que tem sido raro no emblema encarnado: ganhar os dois embates com os rivais fora de portas. Em 79 edições do campeonato apenas em sete ocasiões o Benfica conseguiu alcançar esse feito.

A última vez, e única neste século, que tal sucedeu foi em 2018/19, com Bruno Lage como timoneiro. Ao contrário do que sucedeu com Schmidt esta época, visitou primeiro Alvalade, vencendo o rival da Segunda Circular por 4-2, ganhando depois ao FC Porto no seu reduto, na jornada 24, o que permitiria ao emblema benfiquista a ultrapassagem aos dragões e chegar ao topo da classificação, de onde não mais sairia até final.

Embalado por quatro triunfos consecutivos nesta fase do campeonato, o Benfica procura meter a quinta e abater o rival, garantindo assim o 38.º título de campeão. E caso tal suceda será, nas já referidas sete ocasiões com vitórias a dobrar nas visitas aos rivais, a sexta em que o título de campeão terá as cores encarnadas.

Antes de Bruno Lage, é preciso recuar 28 anos para encontrar a anterior ocasião em que o Benfica conseguiu derrubar FC Porto e Sporting nos seus estádios: com Sven-Goran Eriksson, em 1990/91. Continuando a andar para o passado, também em 1975/76 (Mário Wilson), 1971/72 (Jimmy Hagan), 1962/63 (Fernando Riera), 1949/50 (Ted Smith) e 1947/48 (Lippo Hertzka) as águias venceram esses dois jogos. Só a primeira não deu para festejar o título.