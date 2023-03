Benfica procura oportunidades de negócio na Arábia Saudita

Comitiva que teve a presença ainda de Nuno Mathias, embaixador português.

O Benfica enviou uma comitiva à Arábia Saudita na sequência da parceria assinada com a empresa HJKSA com o objetivo de procurar oportunidades de negócio naquele país.

A delegação encarnada encontrou-se com vários responsáveis do desporto da Arábia Saudita, quer no que diz respeito ao futebol quer até ao Comité Olímpico do país.

Davide Gomes (Coordenador Técnico de Expansão Global), Ana Oliveira (Diretora do Projeto Olímpico), Bernardo Faria de Carvalho (Dirtor da Expansão Global) e Rui Lança (Diretor do desporto indoor) foram os representantes do Benfica, numa comitiva que teve a presença ainda de Nuno Mathias, embaixador português.