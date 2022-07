Benfica procura colocação e Taarabt e Pizzi estão na mira árabe

Encarnados ainda tentam colocar o médio marroquino e o extremo português e há abordagens dos Emirados Árabes Unidos. Prioridade dos responsáveis benfiquistas passa pela transferência em definitivo, mas admite-se na SAD eventual empréstimo que liberta os cofres da Luz do pagamento salarial aos dois jogadores.

Entre os muitos dossiês pendentes relativos a jogadores que não entram nos planos de Roger Schmidt para a nova temporada, há dois que podem ter como escape de saída o ingresso no campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Dessas paragens, segundo O JOGO apurou, chegaram já abordagens vistas pela SAD benfiquista como consistentes com vista à contratação de Taarabt e de Pizzi por emblemas locais.

O presidente Rui Costa e restantes elementos da estrutura do futebol têm no planeamento atual a prioridade à venda, mas há outros cenários que são admitidos, como o empréstimo. Este permitiria uma poupança substancial em termos salariais, dado que o médio de 33 anos e o extremo de 32 auferem salários elevados, tendo ambos apenas mais um ano de ligação aos encarnados.

Pizzi até arrancou os trabalhos de pré-temporada desde o primeiro dia, tendo ontem começado Taarabt, que gozou férias até mais tarde porque esteve ao serviço da seleção de Marrocos. Porém, ambos estarão fora dos planos para a nova temporada, pelo que os responsáveis encarnados estão a tentar a colocação noutros clubes.

O camisola 21 e o número 49 estarão já informados do interesse de clubes dos Emirados Árabes Unidos, zona do planeta onde as condições salariais costumam superar o que é pago pelos emblemas nacionais. Porém, não é ainda garantido que os dois jogadores estejam recetivos a esta mudança na carreira.

Pizzi já esteve cedido na última metade da temporada aos turcos do Basaksehir, tendo realizado uma dezena de jogos (marcou um golo e fez uma assistência), mas sem brilhar. Taarabt alinhou em 42 encontros pelas águias, durante os quais apontou um golo e ofereceu cinco.