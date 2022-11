Benfica processa patrocinadores que se afastaram após detenção de Vieira

Administração dos encarnados reclama um mínimo de 100 mil euros

O Benfica moveu uma ação no Tribunal Cível de Lisboa contra duas empresas patrocinadoras da equipa feminina de futebol, que decidiram renunciar ao contrato na sequência da detenção do ex-presidente encarnado Luís Filipe Vieira, avançou este sábado o Jornal de Notícias.



Segundo o jornal, a administração do clube reclama um mínimo de 100 mil euros, alegando que a resolução do contrato não tem fundamento.

Por outro lado, os patrocinadores garantem que o clube não cumpriu as obrigações e que a detenção do ex-presidente criou desprestígio e distanciamento do público para com a marca Benfica e os seus parceiros.