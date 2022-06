Benfica prescinde dos serviços de Pedro Guerra, muito contestado na AG

O até agora comentador da BTV e antigo diretor de conteúdos do canal foi muito contestado na Assembleia-Geral de quarta-feira e está assim de saída do clube.

Pedro Guerra está de saída do Benfica. O até agora comentador da BTV e antigo diretor de conteúdos do canal das águias viu o clube da Luz prescindir dos seus serviços com efeito a partir desta quinta-feira dia 9 de junho, apurou O JOGO.

A decisão surge um dia depois da Assembleia-Geral do Benfica, com o objetivo de aprovar o orçamento do clube para 2022/23, na qual Pedro Guerra foi visado e muito contestado pelos associados benfiquistas, isto na sequência da defesa recente feita a Luís Filipe Vieira, antigo presidente das águias também muito questionado na AG.

Assobiado em vários momentos, Pedro Guerra viu o seu nome ser novamente mencionado no final da reunião magna, numa altura em que Rui Costa discursava, tendo o atual líder das águias atirado: "Quem não quer o bem do Benfica não vai estar no Benfica."