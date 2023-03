Benfica prepara milhões por atacante de 17 anos, dizem em Itália

Gianluca Prestianni é argentino, joga no Vélez e é seguido por Sevilha, Milan, Nápoles, Fiorentina ou West Ham

Gianluca Prestianni, atacante argentino de 17 anos, está a ser colocado na rota do Benfica, que, de acordo com a imprensa italiana, já fez uma proposta concreta pelo jovem.

Segundo o TuttoMercato, os encarnados já ofereceram sete milhões e 500 mil euros pelo jogador, numa proposta que, com outros objetivos, pode alcançar, praticamente, os 12 milhões.

Com vários jogos realizados pela equipa principal do Vélez Sarsfield, Prestianni é seguido por vários outros clubes do Velho Continente, como Sevilha, Milan, Nápoles, Fiorentina ou West Ham.