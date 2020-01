Benfica prepara-se para garantir dois reforços no Boavista: os valores em causa

Transferência de Samu já está acertada, Helton Leite é namoro antigo em vias de concretização.

De uma assentada, o Benfica está em vias de garantir dois reforços provenientes do Boavista. O primeiro, apurou O JOGO, até já está contratado, o segundo ainda carece de acerto final das conversações em curso. O avançado Samu, de 18 anos, vai assinar pelas águias, o guarda-redes Helton Leite, de 29, pode vir a assumir-se como concorrente direto de Vlachodimos.

Samuel Pedro, conhecido também por Samu, poderá ser incorporado na equipa de sub-23 ou até nos bês encarnados, numa decisão que ainda será tomada pelos responsáveis encarnados, que depositam grandes esperanças no dianteiro, principalmente direito, que já foi chamado aos trabalhos dos sub-19 nacionais no mês passado. Na ocasião, qualificou-se como "um extremo rápido, bom no um para um e com facilidade de remate". Esta época já alinhou 21 minutos pela formação principal do Bessa, mas é nos juniores que tem alinhado e brilhado, como se percebe pelos 11 jogos e 12 golos apontados.

Boavista encaixa 800 mil euros com a venda do extremo de 18 anos e ainda pode lucrar com o guarda-redes

Além do jovem formado no Beira-Mar e que já passou por Gafanha, Braga e Palmeiras, o Benfica está também a tentar fechar a contratação do guardião Helton Leite, que até esteve quase com os dois pés no plantel encarnado no arranque da temporada. Na altura, por estar a contas com uma lesão, o negócio gorou-se, mas os responsáveis benfiquistas voltaram agora à carga. O brasileiro fez um jogo em outubro, outro em novembro e foi titular nas últimas três rondas da Liga, como ocorreu no domingo, na derrota com o Rio Ave.

Não Perca José Manuel Ribeiro A Justiça que treina no Seixal Oito dias depois de sorteado o juiz que vai decidir um recurso, a SAD do Benfica tem o azar de o convidar para a visitar o centro de treinos

Helton Leite, de 1,96 m, pode ser o concorrente direto de Vlachodimos no que resta da época, o que poderá levar ao empréstimo de Zlobin ou Svilar. Porém, a incorporação do guarda-redes, além do acordo com o Boavista, ficará ainda dependente do aval final de Bruno Lage, pelo que um empréstimo não está excluído.