Benfica prepara renovação de mais um produto da formação

Médio-defensivo da equipa B tem 17 anos e é uma das grandes esperanças encarnadas para o futuro.

O Benfica já tem em marcha o processo de renovação de Rafael Brito, médio-defensivo de 17 anos que as águias vêm como sendo uma das maiores promessas da formação no Seixal. Ao que O JOGO sabe, as conversações sobre os termos exatos de um acordo com o atleta já começaram e deverão ser fechadas durante o mês de janeiro, logo após Rafael Brito celebrar o seu 18.º aniversário, no dia 19.

As características de Rafael Brito, que também pode jogar a central ou a lateral, já convenceram há muito a estrutura do futebol das águias. Por isso, segundo apurámos, a SAD encarnada decidiu avançar para a proteção de um jogador que tem contrato até 2021, assinado ainda com 16 anos, com um vínculo de longa duração e blindando-o com uma elevada cláusula de rescisão.

Os termos finais do acordo ainda estão por definir mas o jovem firmará um vínculo de longa duração. Colossos da Europa, em particular de Espanha e de Itália, estão atentos e forçam ação da SAD

Nascido em Almada e tendo cumprido todo o seu caminho na escola do Seixal, o médio está recetivo à renovação e a prosseguir vinculado ao Benfica mesmo sabendo que o seu nome consta também da lista de vários colossos europeus. Ao clube da Luz, de resto, foram chegando ecos desses interesses, sabendo O JOGO que entre eles já houve sondagens de grandes emblemas de Espanha. E de Itália, ainda em janeiro do ano passado, surgiram notícias segundo as quais o Inter olhava com muita atenção para Rafael Brito, após este ter sido uma das estrelas na Alkass International Cup, prova disputada no Catar com algumas das melhores equipas jovens do mundo.

Internacional sub-19 por Portugal, Rafael Brito esteve nos últimos Europeus do escalão, em 2018 e este ano. No Benfica, e após percorrer todos os patamares da formação, tem passado a temporada entre a equipa B e os sub-23: no total, fez 15 jogos e 1151 minutos, números nos quais se inclui a presença na Youth League e na Premier League International Cup.

Bruno Lage segue, naturalmente, a evolução de Rafael Brito, mas este ainda não terá sido observado em treino com o plantel principal. Tal deve-se em boa parte ao facto de o grupo de trabalho dos encarnados ter muitas opções para a posição mas também porque, quando há oportunidades, nas paragens para compromissos das seleções, Brito também tem ido aos sub-17 e sub-19.