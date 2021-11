Benfica prepara jogo de Munique: 23 na sessão e algumas baixas no plantel

Jorge Jesus prepara o jogo com o Bayern

Partida com o Bayern agendada para terça-feira.

O Benfica treinou na manhã desta segunda-feira, tendo em vista o encontro com Bayern de Munique, na Alemanha, para a quarta jornada da fase de grupos da Champions.

Jorge Jesus contou com 23 jogadores numa sessão que teve como baixas André Almeida, Lázaro, Taarabt, Seferovic e Rodrigo Pinho, todos por problemas físicos e o último já sem poder jogar mais esta época. Gil Dias, por outro lado, não será opção por não estar inscrito na prova.

A partida com o campeão alemão tem início marcado para as 20h00 de terça-feira e é o reencontro entre as duas equipas depois da goleada (4-0) dos germânicos na Luz.

O Bayern lidera o Grupo E com nove pontos, enquanto o Benfica tem quatro, seguindo-se Barcelona (três) e Dínamo de Kiev (um).