Benfica prepara futuro sem Enzo Fernández: Perrone é para avançar já

Responsáveis do Vélez foram abordados com o objetivo de acertar os termos de um acordo que permitam a contratação do jogador de 19 anos, que tem características similares às de Enzo Fernández.

A saída de Enzo Fernández do Benfica pode estar por horas, tal a cobiça gerada e a disponibilidade anunciada de vários colossos para baterem ou superarem a fasquia dos 120 milhões de euros estabelecidos como cláusula de rescisão.

Nesse sentido, os encarnados estão em campo à procura de alternativas e, além de terem identificado Carlos Alcaraz, médio de 20 anos do Racing, como alvo potencial, na Argentina foi encontrado outro candidato. Segundo O JOGO apurou, trata-se de Máximo Perrone, centrocampista de 19 anos, que já motivou conversas com o seu clube, o Vélez Sarsfield.

A cúpula diretiva do Benfica procura soluções e, se Alcaraz está bem cotado pelas suas qualidades, mais ofensivas do que as exibidas na Luz por Enzo Fernández, o elevado investimento levou à exploração de outras possibilidades.

O Racing estará a exigir 18 milhões de euros pelo médio, que tem escrita no contrato uma cláusula de rescisão de 25 milhões, estando este jogador a ser abordado por emblemas como Milan e Wolverhampton, o que poderá encarecer a operação e até afastar as águias em definitivo deste trilho.

Olhando mais para as características e volume de investimento, Máximo Perrone surge como um alvo que encaixa mais nos filtros de mercado das águias. Por um lado, tem um estilo de jogo muito semelhante ao do atual camisola 13 do Benfica, recém coroado melhor jovem do último Mundial; por outro, o custo está de acordo com as expectativas encarnadas.

O "Principito", como é conhecido no seu país, renovou contrato em novembro de 2021, que expira já em dezembro de 2023, tendo acertado uma cláusula de rescisão de dez milhões de dólares, sensivelmente o mesmo na conversão para euros.

Mediante estas condições e a avaliação positiva da prospeção, iniciaram-se os contactos entre as partes, sustentados na intermediação do empresário Eugénio López, parceiro de Jorge Mendes que já tinha participado na transferência de Enzo Fernández para o Benfica.

Dado que a partir de junho Perrone poderá vincular-se sem custos a outro emblema, os encarnados poderão tentar assegurar desde já o médio, que faz 20 anos em janeiro, por uma verba inferior à da cláusula. Porém, e segundo foi noticiado na Imprensa local, há que contar com o interesse já demonstrado no início da época pelo Newcastle e do Grupo City, a que pertence o Manchester City.