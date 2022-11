Benfica prepara deslocação ao Maccabi Haifa com uma ausência

Roger Schmidt teve 28 jogadores à disposição no treino desta terça-feira, com vista à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica realizou esta terça-feira no Seixal mais um treino, com vista ao último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, na casa do Maccabi Haifa.

Roger Schmidt teve 28 jogadores à disposição, com a única ausência a ser Julian Draxler, que fez tratamento e ginásio.

Nota ainda para, nos guarda-redes, ter sido Leo Kokubo a treinar junto de Odysseas Vlachodimos e Helton Leite, ao invés de Samuel Soares.

O Benfica visita o Maccabi Haifa na quarta-feira, às 20h00, em jogo da última jornada do grupo H da Liga dos Campeões. As águias e o PSG já têm a passagem garantida aos oitavos de final, restando saber quais serão as suas respetivas posições finais no grupo.