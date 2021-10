Benfica prepara aumento salarial para dois jovens do plantel principal

Rui Costa e seus pares pretendem atenuar as diferenças salariais entre os dois jovens e a média do restante plantel, aproveitando também para "amarrá-los" durante mais temporadas

A renovação dos contratos de Morato e Gedson está nos planos do Benfica e, segundo O JOGO apurou, os dois processos deverão arrancar a breve prazo, dado ser intenção de Rui Costa e da restante estrutura da SAD aumentar a fasquia salarial do central e do médio-ofensivo para montantes mais próximos da média de ordenados dos restantes elementos do plantel.

Os dossiês ainda não foram abertos, estão nas próximas marcações de agenda do recém empossado presidente do Benfica e do diretor-geral Rui Pedro Braz, mas vão avançar e com duas perspetivas diferentes como base para a decisão tomada.