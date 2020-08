Benfica prepara ataque por Cebolinha: os valores e o plano traçado

Benfica deve avançar na próxima semana com uma proposta concreta pelo extremo do Grêmio.

O Benfica prepara-se para avançar, de maneira formal, para a contratação de Everton Cebolinha, extremo do Grêmio de Porto Alegre. Ao que foi possível apurar, os encarnados pretendem dar andamento a esta - e a outras potenciais contratações - logo após a final da Taça de Portugal, prevendo dessa forma colocar na mesa do emblema brasileiro uma proposta concreta.

O jogador, esse, já terá revelado interesse em rumar ao clube da Luz, aguardando agora que os dois emblemas se entendam e selem a contratação de uma das prioridades apontadas por Jorge Jesus para reforçar o plantel das águias.

Para garantir Cebolinha, internacional canarinho de 24 anos, o Benfica já sabe que terá de pagar valores acima dos 20 milhões de euros. Mais do que o valor, ao que O JOGO apurou está em causa a forma de pagamento, com os encarnados a desejarem dilui-lo no tempo - à semelhança do caso de Pedrinho. No Brasil, o Grêmio tem conhecimento das intenções dos encarnados, aguardando que agora seja formalizada uma oferta... aceitável.

Paulo Luz, vice-presidente para o futebol do Grêmio, não quer discutir valores na praça pública mas, a O JOGO, assegura que a bola está do lado do Benfica. "Ainda não há nada com o clube mas, se o Benfica nos contactar formalmente, não teremos nenhuma objeção em falar com eles. Valores? Vamos tratar com privacidade", afirmou o dirigente.

A vontade do jogador, diz Paulo Luz, é para rumar à Europa e o Benfica seria uma boa porta: "Ele [Cebolinha] quer ir para a Europa e Portugal é um bom país. É um grande jogador, titular da seleção brasileira, um campeão e encaixaria em qualquer grande clube do Mundo."



Jogador informado das abordagens

O Grêmio tem mantido Everton Cebolinha informado dos contactos que têm sido feitos junto do clube por parte do Benfica, assim como de outros emblemas. Paulo Luz confirma isso mesmo e lembra o caso passado recentemente com o Nápoles, clube que tentou levar o extremo mas que não o conseguiu convencer em termos financeiros. "O atleta tem vindo a ser informado de tudo desde que houve uma sondagem, há cerca de dois meses, do Nápoles. Na altura, o jogador não avançou nas suas negociações com o clube italiano e, por isso, nós nem chegámos a envolver-nos com o Nápoles", explicou o vice-presidente do tricolor dos Pampas. Recorde-se que o nome de Cebolinha já foi apontado como estando nas listas de Everton, Roma, Lázio, Dortmund ou Atlético de Madrid, encabeçando também o topo das prioridades de Jorge Jesus para o Benfica. Neste lote de preferidos, o técnico tem também Cavani, Gerson, Bruno Henrique e Leandro Cabrera, todos atletas que Jesus espera ver contratados após a final da Taça de Portugal.