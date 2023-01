Ao minuto 40, Aursnes vai à linha, cruza e o defesa do Portimonense, Filipe Relvas, interceta. O jogador benfiquista pede penálti e o árbitro assinala segundos depois por indicação do assistente. Depois, chamado pelo VAR, analisa o lance e reverte a decisão

O lance fica ainda marcado por dois momentos que mereceram protestos de adeptos e jogadores do Benfica: o árbitro assinala o penálti com a bola na posse do Benfica e retoma depois o jogo com bola ao ar junto do guarda-redes do Portimonense.