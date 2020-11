Benfica pode ver Lucas Veríssimo complicado e Rui Vitória está na jogada

Lucas Veríssimo, central do Santos, é alvo do Benfica e não só

Al-Nassr, treinado por Rui Vitória, quer o central e põe em risco o negócio com o Benfica, que deseja o atleta para janeiro.

A contratação de Lucas Veríssimo, do Santos, por parte do Benfica, encaminhada para janeiro, quando reabrir a janela de transferências, pode ter ficado mais complicada, após o Al-Nassr, clube onde Rui Vitória é o treinador, ter avançado com uma oferta.

Proposta essa que, embora por um valor abaixo do que os encarnados colocaram na equação, agradará mais ao Peixe pois implica o recebimento quase imediato do dinheiro, que o clube de Santos tanto precisa neste momento.

De acordo com o jornal "Lance", o Al-Nassr ofereceu por Lucas Veríssimo um total de 5,5 milhões de euros, com 2,5 M€ a serem pagos mal o contrato seja fechado e os restantes três quando o central se apresentar na Arábia Saudita, em janeiro próximo. Já do lado encarnado, terão sido propostos 6,5 M€, com o futebolista a reforçar as águias também em janeiro mas numa situação de empréstimo de um ano, período após a qual o clube liderado por Luís Filipe Vieira pagaria então o valor fixado em cinco parcelas anuais. Porém, o Santos não estará entusiasmado com esse modelo. Da parte do Benfica, segundo o jornal "A Tribuna", é alegado o facto de o clube estar no limiar do incumprimento das regras do fair-play financeiro da UEFA, precisando por isso de avançar no tempo o pagamento. O Peixe poderia, no entanto, fechado o negócio, antecipar o recebimento total através do sistema bancário, mas o aparecimento do Al-Nassr e a possibilidade de um encaixe simples lança as negociações para outro patamar.

A favor das águias pode estar o desejo de Lucas Veríssimo em ingressar no futebol europeu de forma a não sair do radar do escrete, ele que já tem 25 anos e ainda não chegou a esse almejado patamar. Jorge Jesus pretende ver reforçado o eixo defensivo e, pelo conhecimento que tem do futebol brasileiro, o central do Santos encaixa no perfil.