Benfica pode pedir adiamento de jogos na I Liga? "Ideia em cima da mesa"

Declarações de Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rangers, para a quarta jornada da Liga Europa

Se o Benfica perder mais titulares por covid-19 - tem três infetados - pode pedir adiamento do próximo jogo da I Liga?

"A pandemia é uma realidade no mundo, nuns países mais do que outros. Temos de estar preparados para isto. Também afeta as equipas e podes ter várias situações destas: para já temos três [infetados], o que, para nós, já é muito. Mas há equipas que têm 16 ou 17, como no Brasil, e tens que dar solução a isto. Se podemos adiar? Sim, se acharmos que a solução ideal é essa, podemos pôr a ideia em cima da mesa".

Trabalho de Gerard no Rangers

"Estou agora mais identificado com o trabalho do treinador do Rangers do que estava antes, porque estou no Benfica e no tempo que estive fora não me identifiquei muito com o futebol escocês. É uma lenda do Liverpool, foi um grande médio, criou uma ideia de jogo no Rangers que não é fácil de travar se não a percebermos. ideia com muito poder posicional e está a recuperar o Rangers. Já está a crescer há três anos, a demonstrar que vai ser um bom treinador no futebol".

Futebol internacional sem adeptos.

"Não é vantagem para ninguém nem para nenhuma equipa. Todos os jogadores e treinadores querem jogar com adeptos. O facto de não haver adeptos piorou a qualidade do jogo., É verdade que são os mesmos jogadores e os mesmos treinadores, mas o ambiente obriga a intensidade, ansiedade e paixão na entrega ao jogo. É como se fosses artista de teatro e não houvesse cenário, o entusiasmo não é igual. Não é, por muito que pensem. Futebol sem adeptos não tem sumo nem paixão".