Benfica perto de fechar "naming" do Estádio da Luz por 100 milhões de euros

Notícia avançada pelo Jornal de Notícias dá conta de que as negociações estão muito adiantadas e devem ficar fechadas neste verão.

A SAD do Benfica está perto de fechar o contrato do "naming" do Estádio da Luz. As negociações estão numa fase muito avançada e deverão ficar finalizadas ainda neste verão, segundo o Jornal de Notícias.

O negócio está a ser feito com uma empresa estrangeira e deverá ficar fechado por um valor a rondar os 100 milhões de euros - seriam 10 milhões por temporada, num contrato de dez anos.

Ainda de acordo com a mesma publicação, é provável que o novo nome do Estádio da Luz seja conhecido pouco depois do arranque da I Liga de 2023/24, no final de agosto.