Benfica perde pela primeira vez na pré-época, culpa do Burnley

João Mário no Benfica-Burnley

O Benfica perdeu com o Burnley num jogo de pré-temporada disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa

O Benfica perdeu pela primeira vez nesta pré-temporada. A culpa foi do Burnley, da Premier League, que no Estádio do Restelo, em Lisboa, venceu a equipa encarnada por 2-0.

Aos 56 minutos, Hodgson recebeu na direita, deslocou-se para o eixo e disparou junto ao poste esquerdo da baliza de Samuel Soares.

Aos 83', Ekdal aproveitou uma defesa de Samuel Soares para a frente, após tiro de fora da área, e encostou para o fundo das redes.