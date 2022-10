Benfica perde no Seixal com a Juventus e é eliminado da Youth League

As águias foram para o intervalo com uma vantagem de dois golos, mas permitiram a reviravolta na segunda parte.

O Benfica foi esta terça-feira eliminado da Youth League, após ter perdido em casa por 2-3 diante da Juventus, num jogo da quinta jornada da fase de grupos da prova em que as águias desperdiçaram uma vantagem de dois golos.

As águias até entraram melhor na partida, com Hugo Félix a abrir o marcador aos 28 minutos, após ter trocado as voltas a Dean Huijsen, central da Juve. Dois minutos depois, num lance pautado por vários desvios, chegou o segundo golo encarnado, novamente dos pés do número 7.

Na segunda parte, o Benfica precisava apenas de segurar a vantagem no marcador, mas tudo começou a correr mal quando o extremo belga Samuel Mbangula, aos 48', marcou um grande golo, deixando André Gomes pregado ao relvado.

Os índices anímicos do conjunto italiano começaram a subir e, aos 63', o empate chegou mesmo, ainda que de forma controversa. O árbitro assinalou uma grande penalidade a João Tomé, devido a um suposto corte com o braço, e na conversão do lance, Luis Hasa restituiu a igualdade (2-2).

O mesmo Hasa haveria mesmo de estabelecer como o grande herói da Juventus, ao marcar um golo de levantar o estádio aos 79', que assinalou a reviravolta no marcador e garantiu a passagem à próxima fase da Youth League à Juventus, para desespero encarnado.

Apesar de ainda restar uma partida relativa à fase de grupos - visita ao Maccabi Haifa, no dia 2 de novembro, às 14h00 - o Benfica, vencedor da última edição, fica matematicamente arredado da próxima fase da prova.