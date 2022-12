Benfica perde corrida: Manchester City avança por Perrone

O Benfica chegou a encetar contactos com o Vélez Sarsfield,

Um dos nomes da lista do Benfica para reforçar o meio-campo em caso de saída de Enzo Fernández, Máximo Perrone está perto do Manchester City.

O Benfica chegou a encetar contactos com o Vélez Sarsfield, clube do centrocampista de 19 anos, mas segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano o campeão inglês vai antecipar-se à concorrência (com Newcastle e Palmeiras também interessados) e bater já a cláusula de rescisão do atleta, no valor de dez milhões de euros.

O negócio poderá avançar nos próximos dias.