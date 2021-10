Benfica perde com o Farense em jogo particular que teve nove golos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Farense venceu o Benfica por 5-4 na manhã desta sexta-feira no Seixal.

O Benfica foi derrotado na manhã desta sexta-feira pela equipa do Farense, da Liga SABSEG, num jogo particular realizado no Seixal, à porta fechada. Numa partida de nove golos, a equipa de Jorge Jesus acabou por ser derrotada por 5-4.

Os golos do Farense foram apontados por Pedro Henrique, Mica, Paollo Madeira e Mayambela (a bisar), sendo um dos golos de grande penalidade. As águias marcaram três dos golos de grande penalidade e o quarto foi da autoria de Alex Pinto, na própria baliza.

O onze inicial do Benfica no jogo foi: Helton Leite; André Almeida, Morato e Ferro; André Almeida, Gedson, Meite, e Gil Dias; Pizzi, Rodrigo Pinho e Everton.

O Farense, por sua vez, começou o jogo com: Ricardo Velho; Bandarra, Robson, Eduardo Mancha e Abner; Jonatan Lucca, Fabricio e Mica; Vasco, Cristian Ponde e Pedro Henrique.

Os Leões de Faro adiaram o jogo da jornada 8 da Liga SABSEG, que estava agendado para este sábado frente ao Trofense para o próximo dia 13 de novembro. A equipa do Benfica volta a jogar apenas no próximo dia 16, também com o Trofense, para a Taça de Portugal.

