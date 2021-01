Benfica pediu adiamento do jogo e Nacional disse não

Clube da Luz emitiu comunicado este domingo

O Benfica emitiu um comunicado na noite deste domingo a dar conta de que, "em face do elevado número de casos de covid na sua estrutura profissional", decidiu falar com a Liga Portugal e com o Nacional, adversário desta segunda-feira, para tentar o adiamento do jogo relativo à 15.ª jornada da I Liga. De acordo com os encarnados, os madeirenses não se mostraram disponíveis para aceder ao pedido.

Recebendo essa indicação, e com a Liga a explicar que, perante a indisponibilidade do adversário, o jogo tinha de avançar, o Benfica "deu continuidade a todos os mecanismos de preparação da partida".

No entanto, as águias explicam que, a partir de agora, "não haverá justificação admissível que suporte uma decisão de adiamento de quaisquer outros jogos das provas disputadas sob a tutela" deste organismo.

Leia o comunicado na íntegra:

1 - O Sport Lisboa e Benfica esclarece que, em face do elevado número de casos de covid na sua estrutura profissional, consultou a Liga Portugal e o Clube Desportivo Nacional quanto à possibilidade de adiar a partida da 15.ª jornada.

2 - Na sequência da solicitação, justificada pela infeção de 10 jogadores do seu plantel e de 17 elementos do seu staff, o Clube Desportivo Nacional entendeu, no seu pleno direto, mostrar-se indisponível para adiar o encontro.

3 - Confrontado com a decisão e perante a imposição da Liga Portugal para que, na ausência de um acordo entre as partes, se cumpram os regulamentos, o Sport Lisboa e Benfica deu continuidade a todos os mecanismos de preparação da partida, mormente no que toca à determinação e ambição de vitória que pautam a sua postura em qualquer competição. Um espírito de união reforçado, ainda mais, pelo atual momento desafiante que a equipa atravessa.

4 - O Sport Lisboa e Benfica entende que, doravante, com exceção dos motivos regularmente previstos, não haverá justificação admissível que suporte uma decisão de adiamento de quaisquer outros jogos das provas disputadas sob a tutela da Liga Portugal. Em concreto, sempre que os pressupostos constantes do plano específico para o futebol profissional - que reforça a aplicabilidade da Lei 3 das Leis de Jogo - se encontrem salvaguardados. Ou seja, um mínimo de 7 jogadores disponíveis."