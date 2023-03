Benfica paga quase 12 mil euros em multas e enfrenta processo disciplinar

Informou o Conselho de Disciplina esta quinta-feira.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta quinta-feira que puniu o Benfica com multas no total de 11.855 euros, devido ao mau comportamento dos adeptos na partida com o Famalicão, realizado na passada sexta-feira.

O clube da Luz terá de pagar 9.560 euros pela deflagração de 14 engenhos pirotécnicos e 1.275 euros pela presença de uma tarja com a inscrição "JuNNt8s" no setor afeto aos No Name Boys.

Os insultos ao guarda-redes Luiz Júnior também não passaram em claro e custam 1.020 euros.



O CD da FPF abriu ainda um processo disciplinar ao Benfica, sem revelar o motivo.