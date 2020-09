Benfica paga cinco milhões para vender Rúben Dias ao Manchester City

Valor dos serviços de intermediação revelados pelo clube da Luz.

O Benfica revelou esta terça-feira, em comunicado enviado à CMVM, que foram gastos cinco milhões de euros em comissões no negócio Rúben Dias, reforço do Manchester City.

"Os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a € 5.000.000 (cinco milhões de euros)", surge escrito.

Na nota, a Benfica SAD refere estarem "cumpridas as condições previstas para a efetivação do acordo alcançado com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias pelo montante de 68 milhões de euros, acrescido de um valor adicional de 3,6 milhões de euros, dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Mancester City".