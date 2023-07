Benfica: Otamendi limitado durante duas semanas

Faz treino condicionado após a lesão pela Argentina. Terá pouco tempo para preparar o FC Porto

Otamendi foi um dos jogadores que se juntou mais tarde ao estágio dos encarnados, juntamente com Di María e Jurásek. Os três jogadores já participaram nos treinos no relvado, mas o central está a treinar de forma condicionada e deve manter-se assim por mais duas semanas, ficando dessa forma com pouco tempo para acelerar tendo em vista a Supertaça, a 8 ou 9 de agosto, ante o FC Porto. Na quinta-feira, nas redes sociais, o argentino partilhou um vídeo com as primeiras imagens da pré-época, garantindo que "sabe bem estar de volta".

O capitão do Benfica esteve ao serviço da seleção da Argentina durante a tour asiática em junho e lesionou-se ante a Austrália. Desde aí, recupera de uma entorse no joelho esquerdo, o que vai condicionar os trabalhos com a equipa até pelo menos ao estágio no Algarve.

Pelo meio, o Benfica ainda vai à Suíça defrontar o Basileia e depois, já em território português, tem partidas marcadas com o Celta de Vigo e com o Al Nassr, a sul do país. António Silva, Morato, Lucas Veríssimo e Tomás Araújo devem, por isso, ser os escolhidos de Schmidt para assumirem as posições centrais na defesa.

Nos treinos que decorrem em Inglaterra nota ainda para Henrique Araújo, que fez treino de ginásio. O jovem avançado português não foi opção do treinador no primeiro teste da pré-época frente ao Southampton. O jogador já esteve emprestado na época passada ao Watford e procura ainda convencer Schmidt de que pode ser uma solução.