Benfica: os 30 jogadores presentes no arranque da pré-época e as ausências

Vlachodimos e Otamendi apresentam-se mais tarde.

O Benfica, campeão nacional em título, deu esta quarta-feira início à pré-temporada. "Distribuídos por grupos, os atletas submeteram-se a avaliações clínicas no Hospital da Luz e testes no Benfica Campus, cumprindo um dos procedimentos do protocolo de recomeço das atividades", informou o clube no site oficial.

Foram 30 os jogadores que marcaram presença. Vlachodimos apresenta-se no dia 7 e Otamendi a 11, devidamente autorizados. Já Gilberto, segundo a imprensa brasileira, está a ultimar o ingresso no Bahia.

Eis os jogadores presentes:

Guarda-redes: Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes e Marcel Mendes.

Defesas: Bah, Lucas Veríssimo, João Victor, Mihailo, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, António Silva e Morato.

Médios: Neres, Aursnes, Kokçu, Meité, Paulo Bernardo, João Mário, Chiquinho, Tiago Dantas, Martim Neto, Florentino e João Neves.

Avançados: Tengstedt, Schjelderup, Rafa, Musa, Henrique Araújo, Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos.