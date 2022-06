Benfica oficializou a venda de Everton e a compra de Neres

13,5 milhões de euros, que podem chegar a 16 M€. Brasileiro fez duas épocas de encarnado, após transferência que custou 20 M€.

Serão 13,5 milhões de euros e uns trocos relacionados com objetivos, segundo a nota da SAD do Benfica hoje enviada ao mercado, relacionada com a venda dos direitos desportivos e económicos de Everton "Cebolinha" ao Flamengo.

Everton, recorde-se ,custou aos cofres da Luz, há duas épocas, 20 milhões de euros.

A nota do Benfica à CMVM, na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de € 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil euros). O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros), uma vez que a Benfica SAD terá direito: (i) a receber € 1.000.000 (um milhão de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do CR Flamengo; e, (ii) a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador ou a receber € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros), dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador. Mais se informa que o CR Flamengo terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade."

Praticamente à mesma hora, nova informação à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários, esta sobre David Neres, brasileiro, que estava no Shakhtar Donestsk (Ucrânia), dando conta de que a aquisição do seu passe custou 15,3 milhões de euros.

A nota, na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de € 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros). Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros). Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD".