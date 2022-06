Benfica oficializa saída após 15 temporadas de ligação ao clube

Fábio Duarte, guarda-redes, vai prosseguir a carreira no Vilafranquense.

O Benfica oficializou na manhã desta sexta-feira a transferência, a título definitivo, do guarda-redes Fábio Duarte para o Vilafranquense, clube que vai competir na Liga SABSEG em 2022/23. Os encarnados, como O JOGO tinha avançado em tempo oportuno, ficam com 50% do passe do guardião.

"Aos 24 anos, o guarda-redes abraça um novo desafio na carreira depois de 15 épocas de águia ao peito, tendo chegado ao Benfica em 2007 e percorrido todos os escalões da formação benfiquista. Ao longo deste percurso de longevidade no clube, Fábio Duarte conquistou um título nacional de Iniciados, dois títulos nacionais de Juvenis, foi finalista da UEFA Youth League em 2017 e somou 29 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal", descreve o Benfica no site oficial.

"Nas últimas épocas, integrou a equipa B e totalizou 28 jogos na Liga 2. No momento em que se prepara para um novo passo no seu percurso, o Sport Lisboa e Benfica endereça votos de felicidades e sucesso a Fábio Duarte, tanto na vertente desportiva como pessoal", conclui.