Benfica oficializa Radonjic como reforço: eis os moldes do negócio

Extremo sérvio emprestado pelo Marselha.

O Benfica oficializou na noite deste domingo Nemanja Radonjic como reforço. "O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Marselha para a transferência, a título de empréstimo, do jogador Nemanja Radonjic, que assinou um contrato com o nosso clube válido até junho de 2022", informou o clube da Luz.

Tal como O JOGO informou na edição impressa deste domingo, o Benfica pagará um milhão de euros pela cedência do jogador de 25 anos e ficará com uma opção de compra de sete milhões pelo extremo que atua mais pela esquerda, apesar de ser destro, e por quem o Marselha pagou 12 milhões de euros em 2018/19.

Sem espaço nas contas de Jorge Sampaoli, segue agora para as águias, depois de uma época em que fez 27 jogos, marcou três golos e fez três assistências entre o clube francês e o Hertha, onde esteve cedido e que tudo tentou para assegurar a sua contratação.