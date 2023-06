Benfica oficializa Orkun Kokçu como reforço: confira os valores e a cláusula de rescisão

SAD encarnada paga 25 milhões de euros. Valor total pode chegar aos 30.

A SAD do Benfica confirmou na tarde deste sábado a contratação de Orkun Kokçu, médio turco que chegou a Lisboa na noite de sexta-feira. Segundo informou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o agora ex-jogador do Feyenoord custou 25 milhões de euros pela totalidade dos direitos, um valor ao qual pode ser acrescentado mais cinco milhões, mediante a obtenção de alguns objetivos.

Quanto ao contrato, é válido até 2028 e nele consta uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Feyenoord Rotterdam para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Orkun Kokçu, por um montante de € 25.000.000 (vinte cinco milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 5.000.000 (cinco milhões de euros) pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de 5 anos", pode ler-se no comunicado.

"Mais se informa que o Feyenoord Rotterdam terá ainda direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada. Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros)", termina.