Benfica oficializa empréstimo de Pizzi até ao final da temporada

Médio prossegue a carreira na Turquia.

Pizzi foi esta terça-feira confirmado como reforço do Basaksehir, atual quinto classificado do campeonato da Turquia.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Basaksehir, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Pizzi. O contrato de cedência formalizado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22", informou o clube da Luz.

O emblema turco também já apresentou o jogador como reforço, ao lado de Trezeguet, avançado egípcio cedido pelo Aston Villa.

Depois da tumultuosa relação com Jorge Jesus, que terminou com a rescisão de contrato do treinador com o clube da Luz, o internacional português também deixou de ter condições para permanecer no Benfica e o empréstimo ao Basaksehir foi a solução encontrada no imediato, embora fosse do agrado das águias a venda.

Ao fim de sete temporadas e meia, Pizzi faz uma interrupção no seu percurso na Luz e, aos 32 anos, tentará ganhar ânimo na Turquia para o que resta da época, sendo certo que na Luz, mesmo com Nélson Veríssimo no comando técnico, teria pouquíssimas oportunidades de jogar.