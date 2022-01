Benfica oficializa empréstimo de Ferro até final da temporada

Central de 24 anos vai jogar no campeonato croata.

O Benfica oficializou na manhã desta segunda-feira, último dia do mercado de inverno, o empréstimo de Ferro. O central português vai jogar no Hajduk Split, da Croácia, até final da corrente temporada.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Hajduk Split para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Ferro. O contrato de cedência acertado com o clube croata é válido até ao final da época 2021/22", informou o clube da Luz.

Além do Hajduk Split, também o Osijek, da Croácia, e os russos do Khimki pretendiam contratar Ferro, que na última época passou pelo Valência, por empréstimo. Sem espaço no Benfica, o defesa de 24 anos disputou apenas dois jogos de águia ao peito esta temporada.