Benfica oficializa empréstimo de Chiquinho até final da época

Médio vai jogar no Giresunspor, da Turquia.

O Benfica oficializou na manhã desta segunda-feira o empréstimo de Chiquinho até ao final da temporada. "O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Giresunspor, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Chiquinho. O contrato de cedência acertado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22", pode ler-e no site oficial das águias.

O médio de 26 anos prossegue a carreira no atual 16.º classificado da liga turca, depois de ter atuado no Braga na primeira metade da época, com 15 jogos realizados.

Chiquinho representou ainda Leixões, Gondomar, Lokomotiva (Croácia), Académica e Moreirense.