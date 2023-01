Benfica oficializa Casper Tengstedt como reforço com contrato até 2028

Avançado dinamarquês de 22 anos brilhava no Rosenborg.

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Casper Tengstedt, com um contrato válido até 2028.

Casper Tengstedt é internacional sub-21 pela Dinamarca e foi eleito jogador do ano pelo Rosenborg em 2022, isto para lá de também ter visto um golo seu, marcado ao Valerenga, ser escolhido como o melhor do ano pelos adeptos do clube norueguês, acumulando esses troféus pela primeira vez no clube desde que Nicklas Bendtner, em 2017, o fez.

No último ano, em 14 jogos, Tengstedt faturou 15 vezes e ainda ajudou com seis assistências, ele que chegou a meio da época vindo do Horsens - custou um milhão de euros -, clube do segundo escalão dinamarquês onde esteve emprestado pelo Midtjylland em 2021/22: aí, fez 15 golos em 27 jogos.

Marcado por uma lesão grave na formação, aos 15 anos, o avançado recuperou e tem vindo a crescer, sonhando alto. "O meu sonho é jogar no Liverpool. Tenho o direito a sonhar mas não tenho traçado um plano para a carreira, que quero ir para Espanha, Alemanha ou outro país. Tento seguir o meu instinto", disse numa entrevista.

Segundo O JOGO apurou, vai custar ao Benfica sete milhões de euros, mais bónus, ficando ainda o Rosenborg com direito a 15 por cento de uma venda futura. A contratação teve o consenso total da estrutura que gere o futebol do clube da Luz, que vê no avançado uma excelente aposta presente e para o futuro. Tudo ficou fechado numa operação relâmpago de antecipação, sabendo-se que o Celtic estava também a corrida: em menos de três dias, o diretor-desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, arrumou o dossiê, indo à Noruega e seguindo de imediato para a Gran Canária, de onde viajou na noite de terça-feira para Lisboa, com o atacante.