Benfica oferece 18 milhões por avançado brasileiro ao gosto de Jesus

Proposta encarnada fica muito aquém dos desejos do Grémio, que pretende entre 25 e 30 milhões de euros pelo atacante, mas as águias oferecem 18 m€ por Everton



Everton, avançado do Grémio, também conhecido no meio futebolístico por Cebolinha, é nesta altura a prioridade do Benfica para fortalecer o ataque. Jorge Jesus considera-o o jogador mais desequilibrador a jogar atualmente no Brasil e tem insistido com Luís Filipe Vieira para que feche este dossiê rapidamente, até porque há outros interessados no internacional brasileiro e o Grémio, como todos, irá vendê-lo pela melhor oferta.

Ao que O JOGO apurou, as águias avançaram com 18 milhões de euros para tentar convencer o emblema brasileiro a libertar o craque, mas a resposta foi negativa, porque o clube entende que Cebolinha vale entre 25 e 30 milhões de euros. Além disso, e tendo por base o valor que o Benfica pagou por Pedrinho (20 milhões de euros) consideram a oferta completamente desajustada. Everton está num patamar superior ao do ex-Corinthians; trata-se de um jogador que é internacional brasileiro.

É ponto assente, no entanto, que a proposta irá subir nos próximos dias. Vieira e Jesus não estão interessados em protelar por muito mais tempo a situação e vão "forçar" dentro de pouco tempo um entendimento.

Emblema brasileiro considera que Cebolinha está vários patamares acima de Pedrinho, por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros

Cebolinha tem feito a carreira toda no Grémio, apresentado números interessantes para quem não é a principal referência do ataque. Na última temporada esteve em 57 jogos e marcou 20 golos e há dois anos, em 51 jogos, apontou 19 golos.

Jesus, no comando técnico do Flamengo, defrontou-o e nunca escondeu o fascínio pelas suas qualidades, tendo mesmo dito numa entrevista que se tratava de um jogador de elevada qualidade técnica e que estava muitos furos acima de Pedrinho.

Everton é apenas um de muitos reforços que o Benfica tenta garantir nesta fase para prepará-los para o arranque da temporada 2020/21, que começa com os jogos de acesso à Champions.