Benfica: Odysseas Vlachodimos livra-se de processo disciplinar

Responsáveis encarnados consideram que o guardião não cometeu qualquer infração disciplinar. Permanência ou saída são cenários por definir

O futuro de Vlachodimos continuará em aberto até ao fecho do mercado, pelo que a saída do Benfica é um cenário a admitir, mas também não está descartada a permanência do camisola 99, pelo menos, até janeiro. Este desfecho permanece com uma interrogação, mas há uma certeza. Segundo O JOGO apurou, o internacional grego não vai ter de responder a um processo disciplinar por ter confrontado o treinador Roger Schmidt quando foi informado que não seria titular com o Estrela da Amadora.

Internacional grego pode estar mais perto de se manter no plantel, depois do Manchester United ter atacado a contratação do titular do Fenerbahçe e do Ajax ainda não ter decidido se inicia negociações.

Os responsáveis encarnados decidiram que tudo não passou de uma opção técnica e que o guarda-redes de 29 anos não cometeu qualquer infração que justificasse um inquérito interno e um possível castigo, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no início do ano com Enzo Fernández, depois de o médio argentino ter faltado ao trabalho quando o Chelsea o tentava contratar. Para os elementos da SAD, Vlachodimos questionou a perda da titularidade, o treinador retirou-o da convocatória e só depois, por esse facto, abandonou o estágio.

Apesar disso, e como já noticiámos, o guardião nascido na Alemanha ficou surpreendido com a decisão de Roger Schmidt e sente que a melhor solução para a sua carreira, nesta fase, passaria pela transferência. Por um lado, sentiu-se injustiçado pelas declarações do treinador, que interpreta como uma crítica, e antevê que os planos do clube passem pela entrega da titularidade ao reforço Trubin, contratado ao Shakhtar por 10 milhões de euros, a mesma verba que a SAD admite aceitar para vender o até agora titularíssimo das redes benfiquistas.

Porém, e voltando atrás, Vlachodimos até poderá manter-se na Luz. Do lote de interessados na sua transferência, o Manchester United está prestes a oficializar a contratação de Altay Bayindir, o titular das redes do Fenerbahçe, que já na terça-feira fez exames médicos, e o Ajax ainda não decidiu se avança para negociações com os encarnados, numa altura em que falta cerca de uma semana para o fecho da janela de mercado. A somar a este cenário negocial, há ainda a possibilidade de Roger Schmidt devolver a titularidade a Vlachodimos, enquanto Trubin potencia a sua adaptação à nova realidade, decisão que o treinador do campeão nacional estará ainda a "amadurecer".