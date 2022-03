"Benfica: o grande desejado no sorteio" da Champions, dizem em Espanha

Jornal "Marca" não tem dúvidas de que a equipa portuguesa é o adversário mais "apetitoso" para os clubes espanhóis no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Para o jornal "Marca" não há dúvidas: o Benfica é o "grande desejado no sorteio dos "quartos" para Real Madrid, Atlético e Villarreal", as três equipas espanholas apuradas para a próxima eliminatória.

No mesmo artigo, o diário desportivo espanhol faz questão de dizer que o emblema encarnado foi "o flagelo do Cruyffismo", uma vez que eliminou o Barcelona na fase de grupos e agora, nos oitavos de final, o Ajax, dois clubes que a lenda neerlandesa Johan Cruyff representou. Ainda assim, o jornal "Marca" apelida o Benfica de "bombom" para as equipas de Espanha:

"O campeão Chelsea de Tuchel não está a brilhar, mas é sempre um osso [duro de roer]... tal como o Bayern. Lewandowski não faz prisioneiros. O Benfica de Darwin Núñez é a surpresa. Um bombom para Madrid, Atleti e Villarreal."

"Os citizens de Guardiola aparecem como o grande "bicho papão" do sorteio. Finalistas da edição passada, têm uma equipaça com De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling... O Liverpool, com quem discute a Premier, está on fire com a sua [frente de ataque] MSF [Mané, Salah e Firmino] em forma e reforçadíssima com Luis Díaz e [Diogo] Jota", escreve ainda o diário desportivo espanhol, desta feita sobre as equipas inglesas, a evitar no sorteio.